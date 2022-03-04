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Все в укрытия! В Киеве снова слышны взрывы

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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4 марта, 02:40
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Жителям столицы нужно немедленно пройти в бомбоубежище, есть угроза обстрела. В городе уже слышали первые взрывы
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночью 4 марта объявили воздушную тревогу, жителям столицы советуют немедленно пройти в укрытия. В городе уже слышны взрывы.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Пока неизвестно, где именно прогремели взрывы и есть ли пострадавшие.

Где укрыться в столице?

Для жителей Киева создали онлайн карту укрытий. Каждый украинец может найти бомбоубежище возле своего дома и эвакуироваться туда в случае опасности.

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Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС

Российские оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются. Как известно, Запорожская АЭС является самой большой в Европе.

Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь, ведь из-за обстрелов существует угроза ядерного взрыва. Отметим, что в настоящее время ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.

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Первый энергоблок, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели. В этом огромная опасность.

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