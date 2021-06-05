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Спалахнуло на очах. У Києві авто загорілося на ходу (відео)

5 червня, 20:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Автомобіль Citroen загорівся на ходу в Києві, з'явилося відео

У Києві на ходу загорівся і повністю згорів автомобіль Citroen.

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Як повідомляє "Київ Оперативний" інцидент стався на проспекті Перемоги.

Раніше повідомлялося, що в Києві за добу згоріли два авто в різних районах міста.

Перший виклик надійшло 1 липня о 19:52 про те, що на узбіччі проїжджої частини біля 5-поверхового житлового будинку в пров. Делегатському, 17/21, в Шевченківському районі столиці, загорівся автомобіль.

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Другий такий виклик надійшов вже 2 липня в 3:56: у дворі біля 14-поверхового житлового будинку на вул. Ломоносова, 54, в Голосіївському районі, горів автомобіль. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі Mercedes-Benz S500. О 4:15 пожежу ліквідували.

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