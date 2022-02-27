ЗСУ знищили підрозділ чеченських бойовиків на чолі з улюбленцем Кадирова

Диверсанти порушують Женевські конвенції ведення війни

Під Гостомелем убито чеченських бойовиків. На фото Reuters українські військові

Українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом із відомим кадировським командиром.

Про це повідомила "Верховна рада". В Офісі президента "Супільному" підтвердили цю інформацію.

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Командир Магомед Тушаєв командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні, який називали "елітним".

На фото Тушаєв із Кадировим:

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Російський спецназ та диверсанти використовують заборонені Женевськими конвенціями правила ведення війни та використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

СБУ перехопила розмову бойовиків

Раніше українські розвідники перехопили розмови бойовиків, т.з. "ЛДНР", які посилено обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на Донбасі. На записі терористи дивувалися, що ЗСУ не піддаються на провокації, і зізналися, що в ОРДЛО звезли чеченців.