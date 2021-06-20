Вся дорога усипана уламками. У Києві на проспекті Глушкова страшне ДТП (відео)

Аварія біля ВДНГ. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві на проспекті Глушкова (Голосіївський район) сталася масштабна ДТП. Тут зіткнулися автомобілі Skoda і Citroеn. Як повідомили в поліції Києва кореспонденту "Сьогодні", аварія сталася поруч з головним входом на ВДНГ.
В результаті зіткнення вся проїжджа частина була усипана деталями і обшивкою від автомобілів. Один з учасників ДТП протаранив паркан і влетів у кіоск на зупинці.
За даними джерел в правоохоронних органах, водії автомобілів з травмами були госпіталізовані до Київської лікарні №17.
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В одному з автомобілів перебувало троє дівчат-пасажирок, вони дивом не постраждали.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють всі причини і механізм даної дорожньо-транспортної пригоди.
Раніше ми писали, що на автодорозі Одеса – Київ біля смт Іванівка 37-річний водій вантажівки MAN заснув за кермом і зіткнувся з припаркованим Daewoo Lanos.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у Вінниці зіткнулися маршрутка і легковик – один загиблий, двоє в реанімації.