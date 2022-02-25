"Викинути Росію з усього світу". Кулеба відреагував на обстріл Києва

Міністр заявив, що столиця переживала щось подібне 1941 року

Росія завдала ракетного удару / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нічний ракетний обстріл Києва російськими військовими. Він заявив, що Україна переживала подібне 1941 року і переможе зло, що нависло над державою.

Про це повідомляє міністр у Twitter.

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"Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне 1941 року, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупинити Путіна. Ізолювати Росію. Розірвати всі зв'язки. Вигнати Росію звідусіль", – написав він.

Удар по Києву

Вранці 25 лютого російські найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. У результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані. Швидкі везуть людей до лікарень.

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