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"Выкинуть Россию со всего мира". Кулеба отреагировал на обстрел Киева

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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25 февраля, 06:37
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Министр заявил, что столица переживала нечто подобное в 1941 году
Россия нанесла ракетный удар
Россия нанесла ракетный удар / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева российскими военными. Он заявил, что Украина переживала подобное в 1941 году и победит зло, нависшее над государством.

Об этом сообщает министр в Twitter.

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"Ужасающие российские ракетные удары по Киеву. Последний раз наша столица переживала нечто подобное в 1941 году, когда на нее напала нацистская Германия. Украина победила то зло и победит это. Остановить Путина. Изолировать Россию. Разорвать все связи. Выгнать Россию отовсюду", – написал он.

Удар по Киеву

Утром 25 февраля российские наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Скорые везут людей в больницы.

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