Вижив лише один. Під Ірпенем ЗСУ знищили колону окупантів

Українські захисники розбили цілу колону російських військових, які готувалися до прориву – один полонений зараз у лікарні

Наші захисники розбили колону окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники вдень 5 березня розбили колону окупантів поблизу Ірпеня Київської області. З усіх російських військових у колоні вижив лише один.

Про це агенції "Інтерфакс-Україна" повідомили працівники СБУ, які беруть участь у бойових сутичках.

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Постраждалого окупанта з пораненням доправили до військового шпиталю у Києві. На сайті уточнили, що ця колона прямувала до Ірпіня.

Проте депутат Вікторія Сюмар написала, що російські війська навпаки – рухалися з Ірпеня до Стоянки для прориву до села Гореничі. Колону розбили наші військові з повітря.

Ситуація в Україні 6 березня