"Я такої наволочі у житті не бачила": росіянка у Гостомелі про військових РФ

Жінка завжди хотіла повернутись на свою батьківщину і не чекала від співвітчизників такого

Жінка сказала, що думає про окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Жінка з Гостомеля (Київська область) різко висловилася про військових РФ. Хоча у самої – російське коріння.

Відео опублікував журналіст Денис Казанський у Twitter.

Реклама

Росіянка, що у Гостомелі для російських військових:

"Я таких сволочів у житті не бачила. Я їх не просила мене захищати. С*кі вони!" , – сказала Наталя.

Реклама

Таке, звісно, не покажуть на російському ТБ. Тому там і заблокували всі незалежні ЗМІ, щоб не прорвалася така правда.

Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 тис. осіб;

танків – 362 од.;

ББМ – 1205 од.;

артилерійських систем -135 од.;

РСЗВ – 62 од.;

засоби ППО – 33 од.;

літаків – 58 од.;

вертольотів – 83 од.;

автомобільної техніки – 585 од.;

кораблі/катери – 3 од.;

цистерн з ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Читайте також: