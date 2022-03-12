"Я такої наволочі у житті не бачила": росіянка у Гостомелі про військових РФ

Жінка з Гостомеля (Київська область) різко висловилася про військових РФ. Хоча у самої – російське коріння.
Відео опублікував журналіст Денис Казанський у Twitter.
Росіянка, що у Гостомелі для російських військових:
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"Я таких сволочів у житті не бачила. Я їх не просила мене захищати. С*кі вони!" , – сказала Наталя.
, :- (@den_kazansky) March 12, 2022
" . . !".
, , . – , . pic.twitter.com/asQgE0Np1j
Таке, звісно, не покажуть на російському ТБ. Тому там і заблокували всі незалежні ЗМІ, щоб не прорвалася така правда.
Втрати окупантів від початку війни
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 тис. осіб;
- танків – 362 од.;
- ББМ – 1205 од.;
- артилерійських систем -135 од.;
- РСЗВ – 62 од.;
- засоби ППО – 33 од.;
- літаків – 58 од.;
- вертольотів – 83 од.;
- автомобільної техніки – 585 од.;
- кораблі/катери – 3 од.;
- цистерн з ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
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