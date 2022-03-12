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"Я таких сволочей в жизни не видела": россиянка в Гостомеле о военных РФ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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12 марта, 15:10
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Женщина всегда хотела вернуться на свою родину и не ожидала от соотечественников такого
Женщина сказала, что думает про оккупантов
Женщина сказала, что думает про оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщина из Гостомеля (Киевская область) грубо выразилась про военных РФ. Хотя у самой – русские корни.

Видео опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.

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Россиянка, живущая в Гостомеле про российских военных:

"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня защищать. С*ки они!", – сказала Наталья.

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Такое, конечно, не покажут на российском ТВ. Потому-то там и заблокировали все независимые СМИ, чтобы не прорвалась такая правда.

Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 тыс. человек;
  • танков ‒ 362 ед.;
  • ББМ ‒ 1205 ед.;
  • артиллерийских систем –135 ед.;
  • РСЗО ‒ 62 ед.;
  • средства ПВО ‒ 33 ед.;
  • самолетов – 58 ед.;
  • вертолетов – 83 ед.;
  • автомобильной техники ‒ 585 ед.;
  • корабли/катера ‒ 3 ед.;
  • цистерн с ППМ ‒ 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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