"Я таких сволочей в жизни не видела": россиянка в Гостомеле о военных РФ

Женщина всегда хотела вернуться на свою родину и не ожидала от соотечественников такого

Женщина сказала, что думает про оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщина из Гостомеля (Киевская область) грубо выразилась про военных РФ. Хотя у самой – русские корни.

Видео опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.

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Россиянка, живущая в Гостомеле про российских военных:

"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня защищать. С*ки они!", – сказала Наталья.

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Такое, конечно, не покажут на российском ТВ. Потому-то там и заблокировали все независимые СМИ, чтобы не прорвалась такая правда.

Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тыс. человек;

танков ‒ 362 ед.;

ББМ ‒ 1205 ед.;

артиллерийских систем –135 ед.;

РСЗО ‒ 62 ед.;

средства ПВО ‒ 33 ед.;

самолетов – 58 ед.;

вертолетов – 83 ед.;

автомобильной техники ‒ 585 ед.;

корабли/катера ‒ 3 ед.;

цистерн с ППМ ‒ 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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