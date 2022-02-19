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Ледь не загинули. У Київській області хлопців віднесло від берега на крижині – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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19 лютого, 17:40
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Двоє друзів розважалися на льоду і виявилися далеко від берега – у Мережі показали, як рятували хлопців
На Київщині врятували двох хлопців, які застрягли посеред води
На Київщині врятували двох хлопців, які застрягли посеред води / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині двох хлопців віднесло на 400 метрів від берега на крижині. На щастя, їх вдалося врятувати, 18-річного потерпілого госпіталізували, зараз він почувається добре

Про це повідомляє "Магнолія ТВ".

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Мати одного з постраждалих зателефонувала до поліції і повідомила, що її сина з другом віднесло на крижині далеко від берега.

Як рятували хлопців?

Коли копи прибули на місце, 18-річного парубка вже доставляв до берега місцевий житель на човні. Під ногами юнака на той час уже розтанув лід і він почав тонути. На щастя, зараз хлопець у задовільному стані у лікарні.

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15-річний хлопчик на той час ще залишався на льоду на відстані близько 400 метрів від берега. Поліцейські знайшли ще один човен і разом із рятувальниками попливли до переляканого юнака. За кілька хвилин підліток уже був на березі.

Що робити, якщо провалилися під кригу?

  • Не панікуйте і голосно кличте на допомогу;
  • широко розкиньте руки на краї льоду та утримуйтесь, щоб не поринути у воду з головою;
  • намагайтеся обережно дотягнутися до предмета, який допоможе вам утриматись або вибратися на поверхню;
  • вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи грудьми та по черзі витягаючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;
  • вибравшись із ополонки, необхідно відкотитися від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, оскільки там міцність льоду вже перевірена;
  • після цього ні в якому разі не можна швидко бігти до берега.

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