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Едва не погибли. В Киевской области парней унесло от берега на тающей льдине – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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19 февраля, 17:40
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Двое друзей развлекались на льду и оказались далеко от берега – в Сети показали, как спасали парней
В Киевской области спасли двух парней, застрявших посреди воды
В Киевской области спасли двух парней, застрявших посреди воды / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области двух парней унесло на 400 метров от берега на льдине. К счастью, их удалось спасти, 18-летнего пострадавшего госпитализировали, сейчас он чувствует себя хорошо

Об этом сообщает "Магнолия ТВ".

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Мать одного из пострадавших позвонила в полицию и сообщила, что ее сына с другом унесло на льдине далеко от берега.

Как спасали парней?

Когда копы прибыли на место, 18-летнего парня уже доставлял к берегу местный житель на лодке. Под ногами юноши в то время уже растаял лед и тот начал тонуть. К счастью, сейчас он в удовлетворительном состоянии в больнице.

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15-летний мальчик в тот момент еще оставался на льду на расстоянии около 400 метров от берега. Полицейские нашли еще одну лодку и вместе со спасателями поплыли к испуганному юноше. Через несколько минут подросток уже был на берегу.

Что делать, если провалились под лед?

  • не паникуйте и громко зовите на помощь;
  • широко раскиньте руки на края льда и удерживайтесь, чтобы не окунуться в воду с головой;
  • старайтесь осторожно дотянуться до предмета, который поможет вам удержаться или выбраться на поверхность;
  • выбирайтесь на лед без резких движений, налегая грудью и поочередно вытягивая на поверхность ноги. Старайтесь занять своим телом самую большую площадь на льду;
  • выбравшись из проруби, необходимо откатиться от нее на безопасное расстояние, а затем ползти в ту сторону, откуда вы пришли, поскольку там крепость льда уже проверена;
  • после этого ни в коем случае нельзя быстро бежать к берегу.

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