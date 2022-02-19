Едва не погибли. В Киевской области парней унесло от берега на тающей льдине – видео

Двое друзей развлекались на льду и оказались далеко от берега – в Сети показали, как спасали парней

В Киевской области спасли двух парней, застрявших посреди воды / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области двух парней унесло на 400 метров от берега на льдине. К счастью, их удалось спасти, 18-летнего пострадавшего госпитализировали, сейчас он чувствует себя хорошо

Об этом сообщает "Магнолия ТВ".

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Мать одного из пострадавших позвонила в полицию и сообщила, что ее сына с другом унесло на льдине далеко от берега.

Как спасали парней?

Когда копы прибыли на место, 18-летнего парня уже доставлял к берегу местный житель на лодке. Под ногами юноши в то время уже растаял лед и тот начал тонуть. К счастью, сейчас он в удовлетворительном состоянии в больнице.

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15-летний мальчик в тот момент еще оставался на льду на расстоянии около 400 метров от берега. Полицейские нашли еще одну лодку и вместе со спасателями поплыли к испуганному юноше. Через несколько минут подросток уже был на берегу.

Что делать, если провалились под лед?