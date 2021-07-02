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Закопала труп у дворі будинку. Під Києвом вагітна дівчина вбила свою матір (фото)

2 липня 2021 13:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

18-річна дівчина штовхнула матір, а вранці виявила її на тому ж місці, але вже мертвою

Копи на місці злочину. Фото: Нацполіція області/Facebook

Копи на місці злочину. Фото: Нацполіція області/Facebook

У селі Бугаївка (Київська область) дочка вбила власну матір і закопала у дворі будинку. Про зникнення жінки в поліцію повідомила її старша дочка.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі області в Facebook.

Напередодні зникнення жінка разом з вагітною молодшою донькою відпочивала у сусідів і вживала алкоголь.

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"Потім родички повернулись додому, між ними виникла сварка під час якої 18-річна донька штовхнула матір і пішла спати. Коли ж вранці дівчина прокинулась, знайшла матір мертвою. Злякавшись осуду родичів та односельчан, вона поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці і виявили тіло господині", – йдеться у повідомленні.

Фото: прес-служба Нацполіціі області
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Труп був направлений на експертизу, втім, з'ясувати причини смерті не вдалося. Сліди насильницької смерті на тілі загиблої не виявлені.

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Фото: прес-служба Нацполіціі області

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що в Черкаській області знайшли труп в багажнику з грошима.

Також нагадаємо, у Миколаївській області син задушив батька за відмову перемикати канал. Тіло загиблого в річці помітив місцевий рибалка.

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