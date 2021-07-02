Закопала труп у дворі будинку. Під Києвом вагітна дівчина вбила свою матір (фото)

Копи на місці злочину. Фото: Нацполіція області/Facebook
У селі Бугаївка (Київська область) дочка вбила власну матір і закопала у дворі будинку. Про зникнення жінки в поліцію повідомила її старша дочка.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі області в Facebook.
Напередодні зникнення жінка разом з вагітною молодшою донькою відпочивала у сусідів і вживала алкоголь.
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"Потім родички повернулись додому, між ними виникла сварка під час якої 18-річна донька штовхнула матір і пішла спати. Коли ж вранці дівчина прокинулась, знайшла матір мертвою. Злякавшись осуду родичів та односельчан, вона поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці і виявили тіло господині", – йдеться у повідомленні.
Труп був направлений на експертизу, втім, з'ясувати причини смерті не вдалося. Сліди насильницької смерті на тілі загиблої не виявлені.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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