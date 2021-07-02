Закопала труп во дворе дома. Под Киевом беременная девушка убила свою мать (фото)

18-летняя девушка толкнула мать, а утром обнаружила ее на том же месте, но уже мертвой

Копы на месте преступления. Фото: Нацполиция области/Facebook

В селе Бугаевка (Киевская область) дочь убила собственную мать и закопала во дворе дома. Об исчезновении женщины в полицию сообщила ее старшая дочь.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Накануне исчезновения женщина вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное.

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"Затем родственницы вернулись домой, между ними возникла ссора, во время которой 18-летняя дочь толкнула мать и пошла спать. Когда же утром девушка проснулась, нашла мать мертвой. Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила мать на территории домовладения, где правоохранители и обнаружили тело хозяйки", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции области

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Труп был направлен на экспертизу, впрочем, выяснить причины смерти не удалось. Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.

Фото: пресс-служба Нацполиции области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Черкасской области нашли труп в багажнике с деньгами.

Также напомним, в Николаевской области сын задушил отца за отказ переключать канал. Тело погибшего в реке заметил местный рыбак.