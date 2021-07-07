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Казино під виглядом МАФу: в Києві закрили два замаскованих ігрових зали

7 липня 2021 16:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Підпільні ігрові клуби виявили на бульварі Вацлава Гавела – прикриттям був магазин

Так виглядав "чорний" вхід в клуб. Фото: Прокуратура Києва/Telegram

Так виглядав "чорний" вхід в клуб. Фото: Прокуратура Києва/Telegram

У Києві викрили два підпільних гральних заклада в Солом'янському районі. Нелегальні зали розташувалися на першому поверсі житлового будинку – в приміщенні МАФу, з одного боку якого був магазин, а з іншого – замаскований вхід до закладу.

Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

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Так, ігрові клуби виявили на бульварі Вацлава Гавела.

"За результатами обшуків у приміщеннях нелегальних "казино" вилучено понад 25 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, в порушення вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", надавались незаконні послуги", – йдеться в повідомленні.

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Зараз поліція збирає і фіксує докази, а також встановлює всіх осіб, причетних до скоєння злочинів.

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Кримінальні виробництва розслідуються за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Раніше ми писали, щоб офіційно відкрити даний казино в Києві, організатор повинен у 10-денний строк сплатити за ліцензію 72 млн грн.

Нагадаємо, в Фастові жінка заявила в поліцію про те, що хоче підірвати зал ігрових автоматів, якщо правоохоронці його не закриють.

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