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Казино под видом МАФа: в Киеве закрыли два замаскированных игровых зала

7 июля 2021 16:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Подпольные игровые клубы обнаружили на бульваре Вацлава Гавела – прикрытием был магазин

Так выглядел "черный" вход в клуб. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

Так выглядел "черный" вход в клуб. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

В Киеве разоблачили два подпольных игорных заведения в Соломенском районе. Нелегальные залы расположились на первом этаже жилого дома – в помещении МАФа, с одной стороны которого был магазин, а с другой – замаскированный вход в заведение.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

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Так, игровые клубы обнаружили на бульваре Вацлава Гавела.

"По результатам обысков в помещениях нелегальных казино изъято более 25 единиц компьютерной техники, с помощью которой, в нарушение требований Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", предоставлялись незаконные услуги", – говорится в сообщении.

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Сейчас полиция собирает и фиксирует доказательства, а также устанавливает всех лиц, причастных к совершению преступлений.

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Уголовные производства расследуются по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

Ранее мы писали, чтобы официально открыть настоящее казино в Киеве, организатор должен в 10-дневный срок уплатить за лицензию 72 млн грн.

Напомним, в Фастове женщина заявила в полицию о том, что хочет взорвать зал игровых автоматов, если правоохранители его не закроют.

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