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Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)

6 липня 2021 14:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зіткнення сталося на повороті в аеропорт "Бориспіль" – медики вже працюють на місці НП

На знімку потерпілий автомобіль. Фото: Патрульна поліція/Telegram

На знімку потерпілий автомобіль. Фото: Патрульна поліція/Telegram

На 32 км автодороги Київ-Харків-Довжанський сталося серйозне ДТП. Легковий автомобіль в'їхав у відбійник.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції області в Telegram.

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"Інформуємо вас про те, що на повороті в аеропорт "Бориспіль" відбулося ДТП. Легковий засіб наїхав на відбійник. Є травмовані", – пишуть в повідомленні.

Фото: Патрульна поліція/Telegram

Фото: Патрульна поліція/Telegram

Наразі всі обставини події з'ясовуються.

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Фото: Патрульна поліція / Telegram

Фото: Патрульна поліція / Telegram

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На місці працюють медики і поліцейські.

Фото: Патрульна поліція / Telegram

Фото: Патрульна поліція / Telegram

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Нагадаємо, в Польщі 3 липня в аварії постраждали четверо українців, в тому числі серйозно травмовано дитину, яка знаходилась в "вкрай важкому" стані. Батьки також у важкому стані, але в іншій клініці.

Ми також писали, що в Дніпрі в результаті ДТП перекинувся і загорівся автомобіль – загинула дівчина-водій. Зіткнулися BMW, в якому знаходилися 5 чоловік, і Toyota, в якій їхали жінка і чоловік.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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