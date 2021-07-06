Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)

Столкновение случилось на повороте в аэропорт "Борисполь" – медики уже работают на месте ЧП

На снимке пострадавший автомобиль. Фото: Патрульная полиция/Telegram

На 32 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль вьехал в отбойник.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции области в Telegram.

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"Информируем вас о том, что на повороте в аэропорт "Борисполь" произошло ДТП. Легковое средство наехало на отбойник. Есть травмированные",- пишут в сообщении.

Фото: Патрульная полиция/Telegram

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

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На месте работают медики и полицейские.

Фото: Патрульная полиция/Telegram

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Напомним, в Польше 3 июля в аварии пострадали четверо украинцев, в том числе серьезно травмирован ребенок, который находился в "крайне тяжелом" состоянии. Родители также в тяжелом состоянии, но в другой клинике.

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