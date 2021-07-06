Українська
$ 27,29
32,37
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)

6 июля 2021 14:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Столкновение случилось на повороте в аэропорт "Борисполь" – медики уже работают на месте ЧП

На снимке пострадавший автомобиль. Фото: Патрульная полиция/Telegram

На снимке пострадавший автомобиль. Фото: Патрульная полиция/Telegram

На 32 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль вьехал в отбойник.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции области в Telegram.

Реклама

"Информируем вас о том, что на повороте в аэропорт "Борисполь" произошло ДТП. Легковое средство наехало на отбойник. Есть травмированные",- пишут в сообщении.

Фото: Патрульная полиция/Telegram

Фото: Патрульная полиция/Telegram

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Реклама

Фото: Патрульная полиция/Telegram

Фото: Патрульная полиция/Telegram

Не пропусти!
Для операции Малиновского нашли профессора в Милане: на сколько выбыл украинец
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский

На месте работают медики и полицейские.

Фото: Патрульная полиция/Telegram

Фото: Патрульная полиция/Telegram

Реклама

Напомним, в Польше 3 июля в аварии пострадали четверо украинцев, в том числе серьезно травмирован ребенок, который находился в "крайне тяжелом" состоянии. Родители также в тяжелом состоянии, но в другой клинике.

Мы также писали, что в Днепре в результате ДТП перевернулся и загорелся автомобиль – погибла девушка-водитель. Столкнулись BMW, в котором находились 5 человек, и Toyota, в которой ехали женщина и мужчина.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Задержания, стычки с полицией и слезоточивый газ: подробности протеста ФОПов в Киеве – фото и видео
Задержания, стычки с полицией и слезоточивый газ: подробности протеста ФОПов в Киеве – фото и видеоПроисшествия
Отбивать пришел весь табор. Подростки-ромы протаранили три автомобиля, есть пострадавшие
Отбивать пришел весь табор. Подростки-ромы протаранили три автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
В Киеве мать с ребенком сбили на пешеходном переходе (фото)
В Киеве мать с ребенком сбили на пешеходном переходе (фото)Происшествия
Налево через двойную сплошную: в центре Киева мотоциклист столкнулся с легковушкой (фото)
Налево через двойную сплошную: в центре Киева мотоциклист столкнулся с легковушкой (фото)Транспорт
Масштабный потоп в Киевской области: кого винят местные жители (видео)
Масштабный потоп в Киевской области: кого винят местные жители (видео)Происшествия
Под Киевом выпал град размером с яйцо (видео)
Под Киевом выпал град размером с яйцо (видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять