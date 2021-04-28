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У Києві знайшли розчленований труп в сумці (фото)

28 квітня, 09:29

Олександр Марущак , Марія Дмитренко

Страшну знахідку виявили вранці – для з'ясування обставин на місце події виїхали правоохоронці

У Голосіївському районі столиці виявили сумку з фрагментами людського тіла, по частинах загорнутих в килим або доріжку.

Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва, велику сіру сумку виявив перехожий. Вона стояла між житловими будинками в провулку Моторний.

"Поки невідомо, кому належить тіло – чоловікові або жінці. На місці працює слідчо-оператіаная група і криміналісти", – розповіли в поліції Голосіївського району.

У пресслужбі ГУНП додали, на місце події прибули слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого і проводять всі необхідні першочергові слідчі дії.

"Подія належним чином зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація. На даний час слідчі дії тривають", – додали в поліції.

Раніше ми повідомляли, що в парку Києва виявили труп молодої дівчини. Як повідомили в поліції, на вигляд дівчині 20 років.

Також нагадаємо, в Одесі біля школи знайшли труп жінки в мішку.

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