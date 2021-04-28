У Києві знайшли розчленований труп в сумці (фото)

У Голосіївському районі столиці виявили сумку з фрагментами людського тіла, по частинах загорнутих в килим або доріжку.
Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва, велику сіру сумку виявив перехожий. Вона стояла між житловими будинками в провулку Моторний.
"Поки невідомо, кому належить тіло – чоловікові або жінці. На місці працює слідчо-оператіаная група і криміналісти", – розповіли в поліції Голосіївського району.
У пресслужбі ГУНП додали, на місце події прибули слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.
Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого і проводять всі необхідні першочергові слідчі дії.
"Подія належним чином зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація. На даний час слідчі дії тривають", – додали в поліції.
Раніше ми повідомляли, що в парку Києва виявили труп молодої дівчини. Як повідомили в поліції, на вигляд дівчині 20 років.
Також нагадаємо, в Одесі біля школи знайшли труп жінки в мішку.