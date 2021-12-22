Для киян подорожчає вода: на скільки зросте тариф

Таке рішення ухвалила НКРЕКП на своєму засіданні

Витрати на середньостатистичну сім'ю із 3 осіб зростуть на 32,50 / Фото: Колаж: Сьогодні

НКРЕКП скоригувала тариф на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів країни. У тому числі й для столиці.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканал".

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"22 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні ухвалила рішення прийняти постанову "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141" та встановити Товариству тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік у розмірі 30,384 грн/м³ з ПДВ", – йдеться у повідомленні.

З чим пов'язано

Перегляд тарифів Комісією обумовлений:

збільшенням витрат за електроенергію;

збільшенням витрат на теплоенергію;

збільшенням витрат на природний газ, що забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем.

збільшенням видатків на податки та збори у зв'язку з підписанням Президентом України 20.12.2021 Закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Вартість тарифу

Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або становитиме загалом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них:

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централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ.

Витрати на середньостатистичну сім'ю з 3 людина, протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб. м холодної води піднімуться на 32,50 грн.

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