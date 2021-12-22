Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини Києва Комунальні послуги Києва

Для киян подорожчає вода: на скільки зросте тариф

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
22 грудня, 15:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Таке рішення ухвалила НКРЕКП на своєму засіданні
Витрати на середньостатистичну сім'ю із 3 осіб зростуть на 32,50
Витрати на середньостатистичну сім'ю із 3 осіб зростуть на 32,50 / Фото: Колаж: Сьогодні

НКРЕКП скоригувала тариф на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів країни. У тому числі й для столиці.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканал".

Реклама

"22 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні ухвалила рішення прийняти постанову "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141" та встановити Товариству тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік у розмірі 30,384 грн/м³ з ПДВ", – йдеться у повідомленні.

З чим пов'язано

Перегляд тарифів Комісією обумовлений:

  • збільшенням витрат за електроенергію;
  • збільшенням витрат на теплоенергію;
  • збільшенням витрат на природний газ, що забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем.
  • збільшенням видатків на податки та збори у зв'язку з підписанням Президентом України 20.12.2021 Закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Вартість тарифу

Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або становитиме загалом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них:

Реклама
  • централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ;
  • централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ.

Витрати на середньостатистичну сім'ю з 3 людина, протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб. м холодної води піднімуться на 32,50 грн.

Читайте також:

  • Кияни отримали нові платіжки за комунальні послуги, де вказано додатковий платіж від постачальника – абонентська плата.
  • З 1 січня в Україні зміняться тарифи на доставку газу – більшість українських сімей доведеться більше платити за доставку блакитного палива. Нові тарифи для облгазів уже підготувала Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

8 028

захворіло за тиждень в Києві

+11%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.26

Російський рубль (₽)

0.3687

Євро (€)

30.79

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти