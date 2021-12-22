Для киевлян подорожает вода: на сколько вырастет тариф

НКРЭКП скорректировала тариф на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов страны. В том числе и для столицы.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканал".
"22 декабря 2021 года НКРЭКУ на своем заседании приняла решение принять постановление "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющего государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 г. № 1141" и установить Обществу тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное на 2022 год в размере 30,384 грн/м³ с НДС", – говорится в сообщении.
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С чем связано
Просмотр тарифов Комиссией обусловлен:
- увеличением затрат на электроэнергию;
- увеличением расходов на теплоэнергию;
- увеличением расходов на природный газ обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем.
- увеличением расходов на налоги и сборы в связи с подписанием Президентом 20.12.2021 Закона Украины "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".
Стоимость тарифа
Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них:
- централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС;
- централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС.
Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м холодной воды поднимутся на 32,50 грн.
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