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З-під крану тече жовта чи смердюча вода? Куди звернутися киянам

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29 січня, 06:30
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Причин може бути декілька і про них не важко дізнатися
Причин зміни кольору та запаху води може бути кілька.
Причин зміни кольору та запаху води може бути кілька. / Фото: Колаж: Сьогодні

У жителів Києва можуть виникнути проблеми не лише із припиненням водопостачання, але і з якістю води.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що робити, якщо з-під крана тече вода, яка змінила колір або нестерпно тхне.

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Якщо у будинку змінилася якість води, то на сайті та дошці оголошень має бути повідомлення про планові профілактичні промивки мереж. Однак, якщо роботи проводяться всередині будинку, наприклад, на вашому стояку, робітниками керуючої компанії або ОСББ, то такого оголошення не буде.

Що робити

  • Спробуйте злити воду протягом 5-10 хвилин.
  • Якщо нічого не змінилося, то зателефонуйте до call-центру Київводоканалу за номером (044) 202-02-02 або до аварійної служби за номерами 15-81 чи (044) 200-73-01; залиште заявку щодо сумнівної якості води, вказавши П.І.Б, адресу, контактний телефон та суть скарги (зміна кольору та/або запаху).

Після цього ваша заявка передається до відповідного водопровідного району – всього їх у місті 10 і вони не завжди співпадають з адміністративними районами. Далі вона надходить до Департаменту експлуатації водопровідного господарства, який і призначає пробовідбірника.

Причини

Чому ж може бути погана вода? Причин декілька:

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  • ремонтні роботи у магістральній мережі,
  • ремонтні роботи у будинку, наприклад, заміна труб на стояку,
  • несправний фільтр, встановлений на водопровідному крані,
  • інші.

Окрім того, ви можете дізнатися про контроль якості води на сайті.

Недостатній тиск води у крані

Якщо на сайті та дошці оголошень відсутнє повідомлення про планові профілактичні промивки мереж, то не виключено, що роботи проводяться всередині будинку, наприклад, на вашому стояку, робітниками керуючої компанії або ОСББ.

Щоб це перевірити можна зателефонувати до call-центру Київводоканалу за номером (044) 202-02-02 або до аварійної служби за номерами 15-81 чи за номером (044) 200-73-01.

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Якщо промивка мереж не проводиться, то необхідноь звернутися до своєї керуючої компанії (балансоутримувачам будинку) з вимогою:

  • Перевірити стан внутрішніх мереж.
  • Перевірити стан бойлерної (при наявності).
  • Перевірити підвищувальні насоси (для будинків вище 9 поверхів).

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