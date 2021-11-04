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Из-за аварии на Окружной 12 жилых массивов Киева останутся без воды – список

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 ноября, 11:57
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Это произойдет 5 ноября с 10 утра
В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в пятницу, 5 ноября, с 10:00 12 жилмассивов останутся без водоснабжения. Это связано с ликвидацией повреждения на водоводе по улице Большой Окружной.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где не будет воды?

  • Никольская Борщаговка
  • Южная Борщаговка
  • Теремки-1
  • Теремки-2
  • Феофания
  • Голосеев
  • Батыева Гора
  • Железнодорожный массив
  • Александровская Слободка
  • Соломенка
  • Чоколовка
  • Отрадный

Напомним, 13 января 2020 году возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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