Як сплатити послуги за вивіз сміття у Києві: нові правила

Столичне КП "Київкомунсервіс" змінило реквізити на оплату населенням послуги вивезення сміття. З 1 грудня 2021 року вже не можна буде сплатити за старими реквізитами.
Про це повідомляє прес-служба КП "Київкомунсервіс".
Повідомляється, що з 1 грудня 2021 року зміняться реквізити для оплати населенням багатоквартирних та приватних будинків послуги з вивезення побутових відходів, яку надає КП "Київкомунсервіс".
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Нові реквізити для оплати послуги вивезення побутових відходів:
КП "Київкомунсервіс"
Код ЄДРПОУ: 33745659
Банк: АТ "Сбербанк"
IBAN UA113226690000026004300171780
"Просимо бути уважними при оплаті за послугу та внесенні даних", – пишуть у комунальному підприємстві.
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