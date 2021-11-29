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Как оплатить услуги за вывоз мусора в Киеве: новые правила

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 ноября, 13:43
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С 1 декабря 2021 года изменятся реквизиты для осуществления оплаты
В КГГА изменили способ оплаты за вывоз мусора
В КГГА изменили способ оплаты за вывоз мусора / Фото: Коллаж: Сегодня

Столичное КП "Киевкоммунсервис" сменило реквизиты для оплаты населением услуги вывоза мусора. С 1 декабря 2021 года уже нельзя будет оплатить по старым реквизитам.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевкоммунсервис".

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Сообщается, что с 1 декабря 2021 года изменятся реквизиты для осуществления оплаты населением многоквартирных и частных домов услуги по вывозу бытовых отходов, которую оказывает КП "Киевкоммунсервис".

Новые реквизиты для оплаты услуги вывоза бытовых отходов:

КП "Киевкоммунсервис"

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Код по ЕГРПОУ: 33745659

Банк: АО "Сбербанк"

IBAN UA113226690000026004300171780

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"Просим быть внимательными при оплате за услугу и внесении данных", – пишут в коммунальном предприятии.

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