Как оплатить услуги за вывоз мусора в Киеве: новые правила

Столичное КП "Киевкоммунсервис" сменило реквизиты для оплаты населением услуги вывоза мусора. С 1 декабря 2021 года уже нельзя будет оплатить по старым реквизитам.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевкоммунсервис".
Сообщается, что с 1 декабря 2021 года изменятся реквизиты для осуществления оплаты населением многоквартирных и частных домов услуги по вывозу бытовых отходов, которую оказывает КП "Киевкоммунсервис".
Далее по теме
Новые реквизиты для оплаты услуги вывоза бытовых отходов:
КП "Киевкоммунсервис"
Код по ЕГРПОУ: 33745659
Банк: АО "Сбербанк"
IBAN UA113226690000026004300171780
"Просим быть внимательными при оплате за услугу и внесении данных", – пишут в коммунальном предприятии.
Читайте также:
- Львов стал первым городом в Украине, который продал свой мусор. 50 тонн компоста, который изготовили на единственной в стране станции переработки органики, продали за 15 450 гривен с онлайн-аукциона на Prozorro.
- В Киевской области обнаружили огромную свалку.