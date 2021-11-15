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Кияни залишилися без води на кількох вулицях: список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
15 листопада, 14:20
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Водопостачання відсутнє з 10:00 до 18:00
Масове вимкнення води. Фото: колаж "Сьогодні"
Масове вимкнення води. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 15 листопада, у Києві на кількох вулицях відключили водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає води?

Водопостачання з 10:00 до 18:00 відсутнє за такими адресами:

  • вулиця Госпітальна, 8
  • вулиця Гродненська, 36
  • вулиця Гната Хоткевича, 18
  • вулиця Амвросія Бучми, 1, 2, 4, 6, 6А, 6В, 6Г
  • вулиця Івана Миколайчука, 3/1, 5/1, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 9А, 9Б, 9Д
  • вулиця Північна, 4
  • вулиця Святошинська, 23
  • вулиця Перемоги, 11, 13, 15
  • вулиця Волинська, 69

Відключення води у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Відключення води у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

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Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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