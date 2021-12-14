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Краса тане на очах. У Києві розсипаються будинки на Хрещатику (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 18:36
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У багатьох містах України є цінні будинки з подібними елементами, які щоденно розсипаються
Центр столиці руйнується
Центр столиці руйнується / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Хрещатику, 27 працювала пожежна вежа. Рятувальники КМДА над 10-м поверхом демонтували кілька елементів керамічного карнизу, що обвалився напередодні. Цей будинок зведений у 1953 році та є пам'яткою архітектури з 1986 року під охоронним номером 165.

Про це повідомляє голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик у Facebook.

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За його словами, останнім часом у місті все частіше фіксують саморуйнування фасадів будівель 1950-х років в ансамблі Хрещатика, Прорізної, Великої Васильківської.

Руйнюються карнизи та фасади
Руйнюються карнизи та фасади / Фото: Facebook

"Причому руйнування почалося ще до незалежності. Ще у 1980-ті з фронтону кінотеатру "Київ" демонтували фігуру богині Ніки, а в 1989-му обвалився портал Поштамту і поховав під собою 13 осіб. Після цього розібрали подібний портал житлового будинку Хрещатик, 17 (з боку Макдональдса). Також, під час реконструкції Хрещатика у 1998 році з фасадів Пасажу, будинків 23 і 27 зняли декоративні скульптури", – написав він.

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Руйнування почалося ще до незалежності
Руйнування почалося ще до незалежності / Фото: Facebook

Що робити

Так, уся краса центру столиці тане на очах.

"Для реставрації фасадів потрібно постійно відновлювати втрачені зразки з білої глини зі Слов’янська. Але потрібних виробничих потужностей в Україні, здається, вже немає. Років 15 тому при київському НДІ експериментального проєктування існувала піч, у якій можна було обпалювати керамічні зразки до метра в діаметрі. На жаль, її зруйнували", – каже Віталій Селик.

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У багатьох містах України є цінні будинки з подібними елементами
У багатьох містах України є цінні будинки з подібними елементами / Фото: Facebook

На його думку, відновлення виробництва великомірної кераміки має стати частиною програми Великої Реставрації. Оскільки у багатьох містах України є цінні будинки із подібними елементами, які щодня розсипаються.

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