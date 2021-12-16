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На 200 тисяч гривень. Для київських шкіл хочуть купити антиожеледну сіль з іонами срібла

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 16:48
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На цей момент відповідний договір ще не підписано
Для шкіл столиці хочуть придбати антиожеледну сіль у шість разів дорожче звичайної
Для шкіл столиці хочуть придбати антиожеледну сіль у шість разів дорожче звичайної / Фото: Колаж: Сьогодні

Управління освіти Дарницької районної адміністрації Києва має намір закупити 15,5 тонни технічної солі, яка використовується для посипання доріг як протиожеледний матеріал, за 199 тисяч 999 грн.

Про це стало відомо з тендеру у системі ProZorro .

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Єдина пропозиція була подана ТОВ "Гренландія НВП" (село Сухолуччя Вишгородського району Київської області), проте відповідного договору поки не підписано. У разі домовленості гроші компанії мають перерахувати протягом трьох місяців.

Зазначимо, що очікувана вартість закупівлі спочатку була заявлена в 199 тисяч 999 грн (тобто по 12,9 грн/кг), що вказує на намір організатора провести закупівлю в одного конкретного постачальника без конкуренції при подачі заявок, що дозволено для закупівель до 200 тисяч грн.

На цей момент відповідний договір ще не підписано.

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Правила поведінки під час ожеледиці

Щоб зменшити ймовірність падіння, необхідно дотримуватися наступних правила поведінки під час ожеледиці:

  1. Підберіть нековзне взуття з підошвою на мікропористій основі, відмовившись від високих підборів.
  2. Дивіться собі під ноги, намагайтеся оминати небезпечні місця. Якщо крижану "калюжу" обійти неможливо, то пересувайтеся по ній, як лижник, невеликими ковзаннями.
  3. Будьте дуже уважні на проїжджій частині дороги: не поспішайте і, тим більше, не біжіть.
  4. Намагайтеся оминати всі місця з похилою поверхнею.
  5. Наступати слід на всю підошву, ноги трохи розслабити в колінах.
  6. Руки по можливості повинні бути вільними, намагайтеся не носити важкі сумки, не тримайте руки в кишенях – це збільшує ймовірність падіння.
  7. Літнім людям рекомендується використовувати тростину з гумовим наконечником або спеціальну палицю із загостреними шипами.

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