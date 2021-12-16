На 200 тысяч гривен. Для киевских школ хотят закупить антигололедную соль с ионами серебра

На данный момент соответствующий договор еще не подписан

Для школ столицы хотят приобрести антигололедную соль вшестеро дороже обычной / Фото: Коллаж: Сегодня

Управление образования Дарницкой районной администрации Киева намерено закупить 15,5 тонны технической соли, используемой для посыпания дорог в качестве противогололедного материала, за 199 тысяч 999 грн.

Об этом стало известно из тендера в системе ProZorro.

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Единственное предложение было подано ООО "Гренландия НВП" (село Сухолучье Вышгородского района Киевской области), однако соответствующий договор пока не подписан. В случае договоренности деньги компании должны будут перечислить в течение трех месяцев.

Отметим при этом, что ожидаемая стоимость закупки изначально была заявлена в 199 тысяч 999 грн (то есть по 12,9 грн/кг), что указывает на намерение организатора провести закупку у одного конкретного поставщика без конкуренции при подаче заявок, что разрешено для закупок до 200 тысяч грн.

На данный момент соответствующий договор еще не подписан.

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Правила поведения при гололеде

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

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