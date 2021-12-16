Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Коммуналка

На 200 тысяч гривен. Для киевских школ хотят закупить антигололедную соль с ионами серебра

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
16 декабря, 16:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На данный момент соответствующий договор еще не подписан
Для школ столицы хотят приобрести антигололедную соль вшестеро дороже обычной
Для школ столицы хотят приобрести антигололедную соль вшестеро дороже обычной / Фото: Коллаж: Сегодня

Управление образования Дарницкой районной администрации Киева намерено закупить 15,5 тонны технической соли, используемой для посыпания дорог в качестве противогололедного материала, за 199 тысяч 999 грн.

Об этом стало известно из тендера в системе ProZorro.

Реклама

Единственное предложение было подано ООО "Гренландия НВП" (село Сухолучье Вышгородского района Киевской области), однако соответствующий договор пока не подписан. В случае договоренности деньги компании должны будут перечислить в течение трех месяцев.

Отметим при этом, что ожидаемая стоимость закупки изначально была заявлена в 199 тысяч 999 грн (то есть по 12,9 грн/кг), что указывает на намерение организатора провести закупку у одного конкретного поставщика без конкуренции при подаче заявок, что разрешено для закупок до 200 тысяч грн.

На данный момент соответствующий договор еще не подписан.

Реклама

Правила поведения при гололеде

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  1. Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.
  2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
  3. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.
  4. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
  5. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
  6. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
  7. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 497

заболело за неделю в Киeвe

-8%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять