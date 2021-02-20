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Майже 200 будинків на Теремках залишаться без гарячої води і опалення

20 лютого, 12:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Аварійники працюватимуть в екстреному режимі

Сьогодні в Києві ремонтуватимуть пошкоджений трубопровід і тимчасово відключать опалення і гарячу воду в 172 житлових будинках мікрорайону "Теремки".

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Про це повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго".

Йдеться про ділянку трубопроводу за адресою: проспект Голосіївський, 93, який експлуатується 43 роки (з 1978 року).

У службі запевняють, що аварійники працюватимуть в екстреному режимі протягом доби і залучать до ліквідації пошкодження до 10 одиниць спецтехніки і близько 25 чоловік персоналу.

У зв'язку з ремонтом тимчасово буде відключено централізоване опалення і гаряче водопостачання в 172 житлових будинках в мікрорайоні "Теремки".

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Раніше ми писали, як оформити перерахунок за опалення, якщо вдома холодно.

Нагадаємо, газ для тепловиків в Україні подорожчав на 20%, але тарифи на опалення і гарячу воду для кінцевих споживачів поки залишаться колишніми.

Також раніше ми писали про поломку на трубопроводі біля Києво-Печерської Лаври, тоді без опалення залишилося багато будинків. Дивіться відео:

Відео: Сьогодні

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Київ Теремки опалення ремонт трубопровід

Джерело: Сьогодні

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