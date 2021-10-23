Патьоки на стінах і ганчірки на підлозі. У Києві запуск опалення перетворився на катастрофу (відео)

Щоб батареї потеплішали у всіх 10 тисячах житлових будинків столиці – знадобиться тиждень

Сьогодні в столиці почали подавати тепло в житлові будинки. Підключати поступово. Втім, запуск опалення для деяких вже обернувся справжньою катастрофою. Бачила кореспондент "Сьогодні" Віра Качмар.

Патьоки на стінах, ганчірки на підлозі, балкон відкритий навстіж. Початок опалювального сезону Ігор представляв зовсім не так. Замість тепла його квартира наповнилася водою.

Реклама

"Почалося ось звідси, вибило шматок стелі. Полилася вода. Ось ви чуєте, досі ще стікає вода. Тут пішло по перекриттях. Вся стіна, вся стеля – мокрі", – говорить житель Києва Ігор Висоцький.

Дві години – з відрами і ганчірками рятував свою квартиру від потопу. Адже вода текла так сильно, що мокрі сліди видно навіть на фасаді будинку.

"Не дай бог будуть вночі заморозки, вода вся, що потрапила зараз в перекриття, між поверхів – вона замерзне, перетвориться на лід і буде розрив будинку", – додає Ігор Висоцький.

Тепло в цей будинок повинні були подати завтра – сказали Ігорю в диспетчерський службі. А сьогодні провели тестовий запуск води. І труба не витримала.

Реклама

"Цього разу якось вони не попереджаючи, дали воду і не відстежили цей момент", – ділиться мешканець будинку.

Ігор викликав аварійників. І вони так і не прибули. Зупинити потік вдалося лише тоді, коли приїхав приватний сантехник і перекрив стояк в підвалі.

Тепловики кажуть, проблеми при запуску опалення не тільки їх вина. Адже балансоутримувачі також повинні були підготувати будинкові мережі.

Що кажуть в "Київтеплоенерго"

"Заповнити їх мережевою водою для того, щоб вони були готові до пуску. Зараз ми згідно з нарядом, згідно з графіком відкриваємо засувки, подаємо теплоносії на будинок і він вже починає прогрівати будинок", – говорить начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин.

Щоб таких аварій не було в цьому будинку, минулого року встановили модульний блок системи опалення. Він допомагає регулювати подачу тепла, заощадити на опаленні та реагує на аварійні ситуації.

Реклама

Загалом, щоб батареї потеплішали у всіх 10 тисячах житлових будинків столиці – знадобиться тиждень. До кінця доби підключити – планують близько 9 відсотків. У скількох будинках – можуть статися аварії, як в будинку Ігоря, – можна тільки здогадуватися. Сам же він підраховує збитки і думає – хто компенсує йому витрати на ремонт.

Раніше ми писали: