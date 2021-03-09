Припарковані авто на Алеї Героїв Небесної Сотні тепер будуть евакуювати

Встановили дорожні знаки, які попереджають про заборону зупинки

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлені дорожні знаки 3.34 "зупинка заборонена" з табличками "евакуація", щоб виключити випадки незаконної зупинки і стоянки транспортних засобів.

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Про це повідомляє Київська платформа евакуації в Telegram.

Так, всього було встановлено 10 знаків 3.34 і 14 табличок.

"Відповідна схема ОДР розроблена і реалізована за дорученням Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що на вулиці Академіка Лебедєва, перед входом в парк Феофанія, кияни помітили незвичайні дорожні знаки. По дорозі до центрального входу пішоходи і водії бачать слово "аборт" перекреслене червоним, а зі зворотного боку знака намальована багатодітна сім'я.

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