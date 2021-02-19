Услід за морозами – потоп: чи готовий Кличко знову рятувати столицю

Обіцяне синоптиками потепління призведе до танення снігу. Які вулиці затопить. Як комунальні служби готуються до боротьби

Після рясних снігопадів і морозів синоптики обіцяють в Києві потепління. Уже в найближчі дні в столиці буде триматися плюсова температура. Очевидно, що всі снігові гори на узбіччі почнуть танути, а вулиці й низини будуть заповнюватися талою водою.

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Сайт "Сьогодні" поцікавився у міської влади, чи варто побоюватися великого паводку й підтоплення. Та як комунальні служби збираються рятувати місто.

Скільки випало снігу

За офіційними даними, в Києві за весь період лютневого снігопаду випало близько 30 сантиметрів снігу. Водночас, за підрахунками аналітико-дослідницького центру "Інституту міста", в Києві випало 84 мільйони тонн снігу, а висота сніжного покриву досягала 55-57 сантиметрів.

Чистять решітки

У комунальній корпорації "Київавтодор" нас запевнили, що вже готуються до потепління, і розповіли, як саме будуть вирішувати цю проблему.

"У десяти районах міста вже кілька днів працюють спеціальні гідробригади. Робочі прочищають решітки зливової каналізації від льоду, снігу, сміття, щоб вода крізь них могла швидше проходити і не затримуватися на проїзній частині. Грати очищаються вручну. Крім того, спеціальна техніка прибирає величезні снігові гори, які лежать уздовж магістралей і проспектів", – розповіли сайту "Сьогодні" в "Київавтодорі".

Куди вивозять сніг

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Снігові купи в максимально можливих кількостях вивозять на спеціальні майданчики. За даними комунальної корпорації, з початку снігопадів вони вивезли понад 90000 тонн снігу.

У Києві відкриті 24 офіційних майданчики, куди звозять сніг з міських вулиць. Загалом по 2-3 майданчики на кожен район. Вони розташовані в промислових зонах і пустирях.

У "Київавтодорі" додають, що в боротьбі зі снігом їм добряче допомагають два канадських снігоплавильних комплекси, які закупили в позаминулому році. Цієї зими "канадки" вже розтопили більш ніж 15000 тонн снігу.

"Зараз комплекси працюють на повну потужність. Воду зливають в зливову каналізацію. "Плавилки" обладнані фільтрами для очищення води від палива і машинного масла. Окремо відбирається сміття, яке потрапляє в сніг: гілки, пляшки, папірці, недопалки", – пояснюють в "Київавтодорі", додаючи, таких снігоплавильних комплексів два на всю Україну.

Проблемні місця

Мер Києва Віталій Кличко теж перейнявся імовірною загрозою паводку. 18 лютого він заявив, що столиця готується до підтоплень.

За словами мера, департаменту муніципальної безпеки КМДА і головам столичних районів доручено підготувати всі підрозділи для реагування на випадок повені. Також комунальники мають визначити об'єкти, які можуть постраждати.

"Снігу дуже багато, і він почне активно танути вже на вихідних. Але ситуація в місті буде в будь-якому випадку під контролем. Всі місця, де відбуваються підтоплення, нам добре відомі: це вулиця Юрія Литвинського (колишня вул. Російська в Дарницькому районі), територія під шляхопроводом біля станції метро "Лівобережна", авто-тунель біля метро "Дорогожичі". Коли сніг почне активно танути, у всіх цих місцях чергуватимуть люди і спецтехніка, яка зможе оперативно відкачати воду. Ми сподіваємося, що проблем з підтопленням в місті не буде", – запевняють в "Київавтодорі".

Де ще можуть бути підтоплення

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Сильні підтоплення можливі в приватному секторі Києва, де взагалі немає зливової каналізації. В таких районах вода буде заливати вулиці. Традиційно це Русанівські сади, Осокорки, Жуляни, Бортничі.

Більшість вулиць приватного сектору досі не на балансі у міста. Щоб вирішити цю проблему, потрібно капітально ремонтувати ці вулиці і прокладати там зливову каналізацію.

За попередніми прогнозами, потепління буде не різким.

"У понеділок очікується до +4 градусів тепла, а після цього температура трохи знизиться. Ми сподіваємося, що на той час нашим бригадам вдасться очистити зливостоки і прибрати сніг з узбіч. Наступного тижня синоптики обіцяють дощі, це прискорить процес танення снігу. Але ми впевнені, що впораємося з ситуацією", – додають в "Київавтодорі".

Раніше ми повідомляли про те, що від негоди постраждала не тільки Україна. Так, понад 70% території США засипано снігом. Від аномальних морозів у південних районах США загинуло понад 30 осіб. Також "Сьогодні" публікував прогноз погоди відразу на весь 2021 рік, який поки що більш-менш збувається.

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