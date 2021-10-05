У Києві частково почався опалювальний сезон: де вже тепло

У Києві з 1 жовтня стартує початок опалювального сезону. Підключати до опалення повинні приміщення тільки соціальних об'єктів.
Про це пише Kyiv Media з посиланням на розпорядження виконкому Київради.
Системи теплопостачання можуть бути включені тільки за заявками керівництва соціальних установ. Опалення в житлових будинках почнуть давати після падіння середньодобової температури повітря до +8 градусів і нижче.
Документ про початок опалювального сезону мер підписав ще 30 вересня.
Де в Києві буде тепло
У розпорядженні КМДА зазначено, що з 1 жовтня батареї можуть стати теплими в таких установах:
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- лікарнях і поліклініках;
- установах культури, фізкультури і спорту;
- школах і дитячих садах.
Однак поки невідомо, де конкретно включать тепло.
Якою буде погода в Україні у жовтні?
Синоптики не виключають заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.
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