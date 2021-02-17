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Вивезли 13,5 тисячі тонн снігу: як справляються в Києві зі снігом і льодом (фото)

17 лютого, 12:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Комунальні служби борються зі снігом на дорогах різними способами

У столиці триває чищення доріг від снігу, а також дахів – від льоду.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Для прибирання льоду з дахів використовують спеціальні автовишки – їх поки 11. Також працюють 111 покрівельників і 21 бригада альпіністів.

Варто зазначити, що за минулу добу зі столиці вивезли понад 13,5 тисячі тонн снігу.

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"Зокрема, сніг вивезли з вулиць Липківського, Льва Толстого, Окіпної, Стеценка, Білоруської, Вишгородської, Лугової, Драйзера, Повітрофлотського проспекту, бульвару Тараса Шевченка, проспекту Соборності", – йдеться в повідомленні.

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Нині працюють 409 одиниць спецтехніки, а також 76 бригад з ручного прибирання.

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Нагадаємо, двоє людей в Києві постраждали від падіння льоду.

Раніше ми писали, що в Україні знову зміниться погода: коли припиняться снігопадиі прийдуть сильні морози.

Також ми публікували, що крижана брила впала з даху у Львові – травмувалася 20-річна дівчина.

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Київ сніг КМДА бурульки

Джерело: Сьогодні

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