Розсічення голови: двоє чоловік в Києві постраждали від падіння льоду (відео)

Якщо ви бачите небезпечні бурульки, то терміново телефонуйте 15-51

У Києві в результаті падіння бурульок і льоду серйозно постраждали двоє чоловік. За інформацією Центру екстреної медицини та медицини катастроф, чоловік і жінка постраждали вчора від падіння бурульок в різних районах Києва.

"У Шевченківському районі 48-річна жителька отримала розсічення голови і кровотечу через падіння бурульки. Вона була госпіталізована з забійною раною тім'яної області голови і закритою черепно-мозковою травмою. В Оболонському районі 46-річний чоловік отримав забій лобної ділянки голови. Із закритою черепно-мозковою травмою і, ймовірно, вивихом правого плеча госпіталізований", – відзначають в Центрі.

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Один випадок стався біля ТРЦ Dream Town на Оболоні, а другий біля магазину "Простір" на бульварі Тараса Шевченка, 60.

Як пояснюють в КМДА, в обох випадках відповідальність лежить на балансоутримувачі території і будівель. По кожному випадку травматизму проводитимуть розслідування правоохоронці.

У всіх балансоутримувачів будинків незалежно від форми власності перед початком зимового сезону повинні були бути підписані договори на очищення дахів і конструкцій будівель від бурульок та снігу.

Це правило стосується керівних комунальних підприємств і приватних структур – або ти самостійно очищаєш від льоду свій дах, або найми фахівця в цій сфері.

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Втім, деякі власники будинків обмежуються лише попереджувальними стрічками і оголошеннями: "Обережно, падають бурульки!" . Замість того, щоб убезпечити свою будівлю, вони фактично обважують його стрічками.

А якщо на когось падає бурулька, то людині кажуть, мовляв, сам винен, що зайшов за стрічку, ми ж тебе попередили.

Нагадаємо, найнебезпечнішими для пішоходів залишаються столичні Поділ, Печерськ і центр Києва, де багато будинків зі старими дахами, на яких утворюються і нависають величезні бурульки.

Також часто бурульки намерзають на козирках хрущовок. Нові будинки менш небезпечні, але при сильних морозах бурульки утворюються навіть на кондиціонерах, а потім падають вниз. Комунальники радять зараз взагалі не ходити під будинками і бути максимально уважними.

Раніше ми писали, що на зміну снігопадам прийшли сильні морози.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в МОН рекомендували розпустити школярів по домівках через сильне похолодання.

Відео: Сьогодні

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