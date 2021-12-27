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2220 чи 2222 рік? Кличко розсмішив новою обмовкою (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 19:49
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Міський голова усвідомив помилку, але потім знову повторився
Віталій Кличко розсмішив новим конфузом. Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Кличко розсмішив новим конфузом. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко вкотре обмовився. Під час святкової новорічної промови він привітав усіх з 2220 роком, а потім виправив на 2222 рік.

Докладніше про конфуз – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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2220 чи 2222 рік?

У ролику можна побачити, як міський голова столиці Віталій Кличко привітав киян з 2220 роком, але усвідомивши помилку виправився, привітавши з 2222 роком.

"З гарним настроєм зустрічаємо Новий 2220 рік… 2222 рік", – сказав мер Києва.

Кличко насмішив новою обмовкою в перші дні зими

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв жителям столиці взимку посипати дороги снігом. Насправді він просто обмовився під час виступу в ефірі телеканалу "Київ" ввечері 2 грудня.

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Він намагався розповісти, що до зими техніка з розчищення снігу готова, однак видав новий мем.

"Всі служби повідомлені, будемо посипати снігом, розчищати максимально", – сказав Кличко.

На цьому градоначальник столиці не зупинився – він дав пораду містянам не користуватися особистими автомобілями взимку та пересісти на метро.

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"При нагоді раджу користуватись громадським транспортом, бо завжди, коли сніг, у нас Київ – суцільний корок", – додав Кличко.

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