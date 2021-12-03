"Будемо посипати снігом, а потім розчищати". Кличко насмішив новою обмовкою в перші дні зими (відео)

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв жителям столиці взимку посипати дороги снігом. Насправді він просто обмовився під час виступу в ефірі телеканалу "Київ" ввечері 2 грудня.
Він намагався розповісти, що до зими техніка з розчищення снігу готова, однак видав новий мем.
"Всі служби повідомлені, будемо посипати снігом, розчищати максимально", – сказав Кличко.
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На цьому градоначальник столиці не зупинився – він дав пораду містянам не користуватися особистими автомобілями взимку та пересісти на метро.
"При нагоді раджу користуватись громадським транспортом, бо завжди, коли сніг, у нас Київ – суцільний корок", – додав Кличко.
Чи підвищать ціни в транспорті 1 січня
Мер Києва Віталій Кличко остаточно пояснив, що буде з ціною на проїзд у громадському транспорті столиці. Віе пообіцяв, що до закінчення опалювального сезону ціна підніматися не буде
Відповідно вже навесні в столиці підвищать тарифи за проїз. Кличко уточнив, що наразі триває обговорення, якою саме буде нова ціна. За його словами:
- Для киян розглядається ціна 12 гривень за карткою киянина.
- Жителі області можуть купити проїздний – ціна за одну поїздку становитиме 14 гривень.
- Якщо це одноразова поїздка – "ми можемо розглядати ціну до 20 гривень".
"Але це рішення ми прийматимемо тільки після обговорень, презентації, обґрунтування", – уточнив мер столиці.
При цьому пільговики і далі їздитимуть в транспорті безкоштовно.
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