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"Будемо посипати снігом, а потім розчищати". Кличко насмішив новою обмовкою в перші дні зими (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
3 грудня, 18:48
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Він обмовився, коли відповідав на питання журналіста про те, чи готова техніка з розчищення снігу до зими
Ймовірно, Кличко хотів сказати, що дороги посипатимуть сіллю, а не снігом.
Ймовірно, Кличко хотів сказати, що дороги посипатимуть сіллю, а не снігом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв жителям столиці взимку посипати дороги снігом. Насправді він просто обмовився під час виступу в ефірі телеканалу "Київ" ввечері 2 грудня.

Він намагався розповісти, що до зими техніка з розчищення снігу готова, однак видав новий мем.

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"Всі служби повідомлені, будемо посипати снігом, розчищати максимально", – сказав Кличко.

На цьому градоначальник столиці не зупинився – він дав пораду містянам не користуватися особистими автомобілями взимку та пересісти на метро.

"При нагоді раджу користуватись громадським транспортом, бо завжди, коли сніг, у нас Київ – суцільний корок", – додав Кличко.

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Чи підвищать ціни в транспорті 1 січня

Мер Києва Віталій Кличко остаточно пояснив, що буде з ціною на проїзд у громадському транспорті столиці. Віе пообіцяв, що до закінчення опалювального сезону ціна підніматися не буде

Відповідно вже навесні в столиці підвищать тарифи за проїз. Кличко уточнив, що наразі триває обговорення, якою саме буде нова ціна. За його словами:

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  • Для киян розглядається ціна 12 гривень за карткою киянина.
  • Жителі області можуть купити проїздний – ціна за одну поїздку становитиме 14 гривень.
  • Якщо це одноразова поїздка – "ми можемо розглядати ціну до 20 гривень".

"Але це рішення ми прийматимемо тільки після обговорень, презентації, обґрунтування", – уточнив мер столиці.

При цьому пільговики і далі їздитимуть в транспорті безкоштовно.

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