7 людей на місце! Чи легко знайти роботу в Києві і скільки можна заробити

Київ залишається лідером на ринку праці в Україні. Найвищі позиції столиця утримує як у розмірі середньої заробітної плати, так і у кількості відкритих вакансій.
Про це свідчать дані grc.ua.
Зокрема, 23% усіх актуальних вакансій, розміщених на кадровому порталі grc.ua, це пропозиції роботи саме в столиці.
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Скільки людей на одне місце
Однак кількість вакансій не зменшує запит бажаючих на роботу в Києві. Умовний середній конкурс на одне робоче місце у Києві становить три особи, а в деяких професійних сферах конкурс ще вищий.
Наприклад, конкуренція серед спеціалістів з продажів у столиці складає 7 кандидатів на одне місце.
Середня зарплата
Протягом року середня зарплата у відкритих вакансіях у Києві коливалася від 29 405 грн до найвищого показника у 40 342 грн.
Проте, навіть за найнижчих показників, столична середня зарплата залишалася більшою, ніж у інших чотирьох регіонах з найвищою середньою заробітною платою.
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