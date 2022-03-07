70% території Ірпеня перебуває під контролем ЗСУ

Також тепер щоранку о 10:00 відбувається евакуація жителів міста

Більшість міста контролюють українські військові / Колаж "Сьогодні"

Під контролем Збройних Сил України перебуває 70% території Ірпіня. Проте щоранку продовжується евакуація жителів міста.

Про це повідомляє мер міста Олександр Маркушин. telegram-канал України 24.

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Також тепер щоранку о 10.00 відбувається евакуація жителів міста автобусом через Романівський міст.

В Ірпені окупанти ледь не підірвали натовп людей

Ірпінь постійно перебуває під обстрілами. Окупанти розстрілюють людей прямо на вулиці та заважають евакуювати мирне населення. В Ірпені росіяни кинули снаряд просто в натовп людей. Це все знімали на камеру.

У всіх районах Київської області триває боротьба із диверсійними групами. Найнебезпечніші напрями: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.

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Ситуація в Україні 7 березня

Українські захисники вже дванадцятий день захищають Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив Україною близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли на Одещині. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.

Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.

Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.

Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.

З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив у нашій країні близько 600 ракет. Проте, незважаючи на це, система ППО України все ще залишається ефективною.

Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.

Кадировці під Запоріжжям розстріляли листоноші "Укрпошти" і переїхали танком їхнього авто. Забрати тіла загиблих Україні не дають.

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