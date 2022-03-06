В Ірпені окупанти ледь не підірвали натовп людей: відео обстрілу

У всіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами РФ

Росіяни обстрілюють мирних жителів

Ірпінь постійно перебуває під обстрілами. Окупанти розстрілюють людей прямо на вулиці та заважають евакуювати мирне населення.

Про це пише Telegram-канал "Ірпінь life".

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В Ірпені росіяни кинули снаряд просто в натовп людей. Це все знімали на камеру.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба розповів про ситуацію у Київській області.

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"Бучанський район. Макарів, Ірпінь, Гостомель – вночі велися бої", – написав Кулеба.

Ворог розташував техніку вздовж:

Немішаєвської громади;

Михайлівської Рубежівки;

Бучі.

"Ведеться вогонь по житлових будинках, цивільному населенню. Загарбник перешкоджає евакуації. Зараз в районі готуються до евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для безпечної евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги потрібен режим тиші", – додав Кулеба.

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У всіх районах Київської області триває боротьба із диверсійними групами. Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.

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