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В Ірпені окупанти ледь не підірвали натовп людей: відео обстрілу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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6 березня, 14:35
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У всіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами РФ
Росіяни обстрілюють мирних жителів
Росіяни обстрілюють мирних жителів

Ірпінь постійно перебуває під обстрілами. Окупанти розстрілюють людей прямо на вулиці та заважають евакуювати мирне населення.

Про це пише Telegram-канал "Ірпінь life".

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В Ірпені росіяни кинули снаряд просто в натовп людей. Це все знімали на камеру.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба розповів про ситуацію у Київській області.

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"Бучанський район. Макарів, Ірпінь, Гостомель – вночі велися бої", – написав Кулеба.

Ворог розташував техніку вздовж:

  • Немішаєвської громади;
  • Михайлівської Рубежівки;
  • Бучі.

"Ведеться вогонь по житлових будинках, цивільному населенню. Загарбник перешкоджає евакуації. Зараз в районі готуються до евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для безпечної евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги потрібен режим тиші", – додав Кулеба.

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У всіх районах Київської області триває боротьба із диверсійними групами. Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.

Ситуація в Україні 6 березня

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Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

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