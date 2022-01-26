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А буде мороз? Синоптики попередили про снігопад у Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 18:00
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Завтра у столиці буде хмарно, а також прогнозують "мінусову" температуру
У Київ йде погана погода
У Київ йде погана погода / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві у четвер, 27 січня, протягом усього дня буде похмурою. Температура вночі сягатиме 7 градусів морозу.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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У Києві протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Зранку очікується дрібний сніг, вдень та ввечері – дрібний дощ зі снігом.

Температура повітря вдень буде близько -1...0 градусів, а вночі від -7 до -6 градусів.

Народний прогноз погоди

27 січня відзначається пам'ять преподобних Ісаї, Сави, Мойсея. У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло та снігово, а якщо ж зірок небагато, то буде негода та завірюха. Цього дня білі хмари обіцяли мороз. Якщо вранці ворона розкаркалася, слід чекати хуртовина. А якщо півні зранку закричали морозного дня, то холод скоро відступить.

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