А так можна було? Під Києвом "ковідну тисячу" витратили на алкоголь та сигарети

При цьому офіційно гроші пішли на книги – так написано у звіті про витрати

На Київщині за "тисячу Зеленського" купили алкоголь. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Ірпеня Київської області витратили "тисячу Зеленського" на алкогольні напої та сигарети. Вони купили необхідне у звичайній "наливайці".

Про це повідомляє "ТСН".

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А так можна було?

Як стало відомо, у "наливайці" Ірпеня легально проходила оплата "єПідтримкою". Власник кіоску навіть повісив відповідне оголошення.

Журналісти вирішили перевірити це, і їм вдалося купити алкоголь на "ковідну тисячу", але офіційно гроші пішли на книги – так написано у звіті про витрати.

Згодом власник кіоску не на камеру розповів, що продає книги, але вийшло так, що алкоголем торгувати значно вигідніше.

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Оголошення на кіоску. Скриншот

"Продам ковідну тисячу": як українці обмінюють гроші за вакцинацію на готівку

Українці, які скористалися послугою "єПідтримка" та отримали свою тисячу гривень за вакцинацію, продають її за готівку. Про це стало відомо з оголошень, розміщених на платформі OLX.

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Саму "тисячу Зеленського" продавці оцінюють дешевше та продають за пару сотень гривень. Хтось пропонує придбати за 450 грн, проте можна домовитись і дешевше, хтось – придбати книги на 699 гривень + сплатити доставку, а хтось – купити будь-які квитки (у кінотеатр, театр, на поїзд) за вашим ПІБ.