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А так можно было? Под Киевом "ковидную тысячу" потратили на алкоголь и сигареты

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 11:11
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При этом официально деньги ушли на книги – так написано в отчете о расходах
В Киевской области за "тысячу Зеленского" купили алкоголь. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области за "тысячу Зеленского" купили алкоголь. Фото: коллаж "Сегодня"

Жители Ирпеня Киевской области потратили "тысячу Зеленского" на алкогольные напитки и сигареты. Они купили необходимое в обычной "наливайке".

Об этом сообщает "ТСН".

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А так можно было?

Как стало известно, в "наливайке" Ирпени легально проходила оплата "єПідтримкою". Владелец киоска даже повесил соответствующее объявление.

Журналисты решили проверить это и им удалось купить алкоголь на "ковидную тысячу", но официально деньги ушли на книги – так написано в отчете о расходах.

Позже владелец киоска не на камеру рассказал, что продает книги, но получилось так, что алкоголем торговать намного выгоднее.

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Объявление на киоске. Скриншот

"Продам ковидную тысячу": как украинцы обменивают деньги за вакцинацию на наличные

Украинцы, которые воспользовались услугой "єПідтримка" и получили свою тысячу гривен за вакцинацию, продают ее за наличные. Об этом стало известно из объявлений, размещенных на платформе OLX.

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Саму "тысячу Зеленского" продавцы оценивают дешевле и продают за пару сотен гривен. Кто-то предлагает приобрести за 450 грн, однако можно договориться и дешевле, кто-то – приобрести книги на 699 гривен + оплатить доставку, а кто-то – купить любые билеты (в кинотеатр, театр, на поезд) по вашим ФИО.

Ранее мы писали:

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