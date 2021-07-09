Акція Kyivnotkiev дісталася до Антарктики: зареєстровано нову назву півострова Київ

Київ – це вкритий льодовиками півострів овальної форми, який знаходиться на континенті навпаки архіпелагу Аргентинські островів

Півострів Київ на мапі. Фото: колаж "Сьогодні"

Науковий комітет з антарктичних досліджень (SCAR) зареєстрував нову географічну назву півострова Київ – Kyiv Peninsula – в зведеному каталозі географічних назв Антарктики. Острів знаходиться на континенті навпаки архіпелагу Аргентинських островів.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр в Facebook.

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"Відтепер у всіх публікаціях, формально з 7 вересня 2020 року (з дати першого офіційного запиту НАНЦ; хоча фактично зміни у реєстрі відобразилися лише зараз), можна абсолютно коректно і правомірно вживати назву Kyiv Peninsula. Зокрема використовувати її для географічної прив’язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництва картографічних матеріалів тощо", – пишуть в повідомленні.

Kyiv Peninsula. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Нагадаємо, півострів Київ (географічні координати: 65 ° 15.0 & # 39; пд.ш .; 63 ° 41.0 & # 39; з.д.) – це переважно покритий льодовиками півострів овальної форми, який знаходиться на континенті навпаки архіпелагу Аргентинських островів.

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Саме до цього архіпелагу належить острів Галіндез, де знаходиться українська антарктична станція "Академік Вернадський", і якраз тому півострів отримав назву Київ.

Він знаходиться на північному заході Землі Грейама (Graham Land) і простягається з півночі на південь на 35 км від затоки Фландерс (Flandres Bay) до затоки Біскоче (Beascochea Bay). Архіпелаг Аргентинських островів відділений протоками Лемайер (Lemaire Channel) і Пенола (Penola Strait).

Раніше ми писали, що острів в Києві заселили лемурами – як їм там живеться.