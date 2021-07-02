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Антитерористичні навчання СБУ: у київському метрополітені зачинять одну із центральних станцій

2 липня 2021 12:39

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

4 липня станція "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід – на роботу пересадочного пункта це не вплине

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У неділю, 4 липня, у Києві на вхід та вихід не працюватиме станція київського метрополітену "Палац спорту". У столиці в цей час будуть проводити антитерористичні навчання.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

В той же час, пересадочний вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі.

"У центрі столиці 4 липня відбудуться планові антитерористичні навчання на об’єкті масового перебування людей. Тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади", – йдеться у повідомленні.

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Під час проведення навчань правоохоронці можуть проводити перевірку документів, що посвідчують особу. Також можливе обмеження руху транспорту. можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів. перевірка

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Раніше ми повідомляли, що кияни обговорюють забудову біля станції метро "Оболонь". Тут поруч з входом до підземного переходу, який веде на станцію, зводять житловий висотний будинок. Він будується настільки близько до підземки, що кияни жартують – мешканці будуть спускатися в підземку на ліфті.

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