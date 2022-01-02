Аспірант з Франції заявив, що у Києві його зґвалтував священник

Аспірант із Франції Ніколя Імбер звинуватив українського священника Ахілу Шахтаріна у зґвалтуванні.
Про це повідомляє ТСН.
Деталі
За інформацією ТСН, Імбер приїхав у Київ досліджувати відносини в православній церкві. Він спілкувався зі священниками та паралельно читав лекції в Київському політехнічному інституті.
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Того дня Імбер був у компанії зі священником, який і вчинив насильницькі дії над ним.
"Він дав мені алкоголь. Коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді у мене явно був COVID", — згадує чоловік.
За його словами, він попросив допомоги у священника.
"Я йому сказав: "Отче, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Йди сюди!". Запропонував до нього підвестися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, доки я був сонний, з температурою", — розповів Ніколя.
Звернення до поліції
За інформацією ТСН, Ніколя Імбер звернувся до правоохоронців. Він напсиав заяву про інцидент.
Інциденти зі священниками
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