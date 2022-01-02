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Аспірант з Франції заявив, що у Києві його зґвалтував священник

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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2 січня, 23:56
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Чоловік написав заяву до поліції
Священник вчинив насильницькі дії над аспірантом/Фото: sociology.kpi.ua, Facebook, колаж: "Сьогодні"
Священник вчинив насильницькі дії над аспірантом/Фото: sociology.kpi.ua, Facebook, колаж: "Сьогодні"

Аспірант із Франції Ніколя Імбер звинуватив українського священника Ахілу Шахтаріна у зґвалтуванні.

Про це повідомляє ТСН.

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Деталі

За інформацією ТСН, Імбер приїхав у Київ досліджувати відносини в православній церкві. Він спілкувався зі священниками та паралельно читав лекції в Київському політехнічному інституті.

Того дня Імбер був у компанії зі священником, який і вчинив насильницькі дії над ним.

"Він дав мені алкоголь. Коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді у мене явно був COVID", — згадує чоловік.

За його словами, він попросив допомоги у священника.

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"Я йому сказав: "Отче, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Йди сюди!". Запропонував до нього підвестися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, доки я був сонний, з температурою", — розповів Ніколя.

Звернення до поліції

За інформацією ТСН, Ніколя Імбер звернувся до правоохоронців. Він напсиав заяву про інцидент.

Інциденти зі священниками

  • Настоятель Свято-Миколаївського храму в Полтаві Олександр Дедюхін звернувся до українців з незвичайним проханням та викликав бурю негативу в Мережі. Чоловік опублікував своє селфі на тлі пам'ятників на цвинтарі. Під фото він закликав українців берегти себе.
  • Депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" Олександр Дедюхін, який є ще й священником Православної церкви України, образив жінок через аборти. У відповідь народний депутат від "ЄС" Ірина Геращенко назвала його висловлювання сексизмом.

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