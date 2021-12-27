Автомобіль відкинуло в бензовоз: у Києві сталася страшна ДТП (фото)

Внаслідок аварії одну людину госпіталізували

Винуватець аварії був п'яний/Фото: dtp.kiev.ua, колаж: "Сьогодні"

У Києві сталася страшна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яного водій автомобіля. Внаслідок аварії постраждали люди.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі аварії

За попередньою інформацією, водій автомобіля марки Opel втратив керування та влетів в транспортний засіб Toyota, що стояла за бензовозом. ДТП сталася, коли автомобілі зупинилися на червоний сигнал світлофору. Зіткнення було такої сили, що Toyota відкинуло в бензовоз. В автомобілі спрацювали подушки безпеки. За словами водія Toyota, Opel їхав навіть не за ними, він просто влетів в них, коли вони стояли за бензовозом. Відомо, що винуватець аварії був в алкогольному сп'янінні.

Постраждалі

Сім'я, яка знаходилася в Toyota, отримала травми та забої. Жінка, яка сиділа на задньому сидінні, отримала травми голови. На місце події прибула карета швидкої допомоги та патрульні. Постраждалу одразу госпіталізували. Правоохоронців з'ясовують усі обставини ДТП.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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