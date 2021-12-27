Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Автомобіль відкинуло в бензовоз: у Києві сталася страшна ДТП (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 00:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Внаслідок аварії одну людину госпіталізували
Винуватець аварії був п'яний/Фото: dtp.kiev.ua, колаж: "Сьогодні"
Винуватець аварії був п'яний/Фото: dtp.kiev.ua, колаж: "Сьогодні"

У Києві сталася страшна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яного водій автомобіля. Внаслідок аварії постраждали люди.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Реклама

Деталі аварії

За попередньою інформацією, водій автомобіля марки Opel втратив керування та влетів в транспортний засіб Toyota, що стояла за бензовозом. ДТП сталася, коли автомобілі зупинилися на червоний сигнал світлофору. Зіткнення було такої сили, що Toyota відкинуло в бензовоз. В автомобілі спрацювали подушки безпеки. За словами водія Toyota, Opel їхав навіть не за ними, він просто влетів в них, коли вони стояли за бензовозом. Відомо, що винуватець аварії був в алкогольному сп'янінні.

Постраждалі

Сім'я, яка знаходилася в Toyota, отримала травми та забої. Жінка, яка сиділа на задньому сидінні, отримала травми голови. На місце події прибула карета швидкої допомоги та патрульні. Постраждалу одразу госпіталізували. Правоохоронців з'ясовують усі обставини ДТП.

Реклама

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

Читайте також

  • Під Дніпром у страшну ДТП потрапила ціла родина. Внаслідок аварії загинули діти.
  • У Миколаєві автомобіль Mazda зіткнувся з вантажівкою DAF та виїхав на зустрічну смугу. Загинули двоє людей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

7 000

захворіло за тиждень в Києві

-7%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти