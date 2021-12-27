Автомобиль отбросило в бензовоз: в Киеве произошло страшное ДТП (фото)

В Киеве произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водитель автомобиля. В результате аварии пострадали люди.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Детали аварии
По предварительной информации, водитель автомобиля марки Opel потерял управление и влетел в транспортное средство Toyota, что стояла за бензовозом. ДТП произошло, когда автомобили остановились на красный сигнал светофора. Столкновение было такой силы, что Toyota отбросило в бензовоз. В автомобиле сработали подушки безопасности. По словам водителя Toyota, Opel ехал даже не за ними, он просто влетел в них, когда они стояли за бензовозом. Известно, что виновник аварии был в алкогольном опьянении.
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Пострадавшие
Семья, находившаяся в Toyota, получила травмы и ушибы. Женщина, сидевшая на заднем сиденье, получила травмы головы. На место происшествия прибыла карета скорой помощи и патрульные. Пострадавшую сразу госпитализировали. Правоохранителей выясняют все обстоятельства ДТП.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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