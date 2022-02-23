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Біжать із України? Що зараз відбувається під посольством РФ у Києві (фото, відео)

Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 15:00
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Міністерство закордонних справ Росії заявило про наміри евакуювати персонал учора, 22 лютого
На місці знаходяться правоохоронці / Колаж "Сьогодні"
На місці знаходяться правоохоронці / Колаж "Сьогодні"

З України їдуть дипломатичні представництва РФ. Їхнє посольство знаходиться в Києві. Зараз до будівлі приїхала нацгвардія, щоб забезпечити безпеку, якщо будуть провокації.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що відомо

Посилено заходи безпеки, а по всьому Повітрофлотському проспекту знаходяться патрульні автомобілі. Також на місце приїхала нацгвардія, щоб забезпечити безпеку.

Дипломати РФ тікають із України. Фото: сайт "Сьогодні"
Дипломати РФ тікають із України. Фото: сайт "Сьогодні"

Остання колона із 5 автомобілів виїхала 15 хвилин тому. На посольстві РФ навіть зняли державний прапор, а біля будівлі люди встановили могильні хрести, на яких написано: "Російський окупант".

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Дипломати РФ тікають із України. Фото: сайт "Сьогодні"
Дипломати РФ тікають із України. Фото: сайт "Сьогодні"

Дипломати РФ тікають із України. Фото: сайт "Сьогодні"
Дипломати РФ тікають із України. Фото: сайт "Сьогодні"

Дипломати РФ тікають із України. Фото: сайт "Сьогодні"
Дипломати РФ тікають із України. Фото: сайт "Сьогодні"

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Дипломати РФ тікають із України

Російська Федерація почала евакуацію співробітниківусіх дипломатичних представництв в Україні.

"Евакуація персоналу вже розпочалася", – сказали у посольстві.

При цьому невідомо, скільки всього людей буде вивезено. 22 лютого Міністерство закордонних справ Росії заявило про наміри евакуювати персонал російських закордонних установ в Україні.

"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання – подбати про російських дипломатів і співробітників посольства та генеральних консульств. Для захисту їх життя та безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом", – зазначили в міністерстві.

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