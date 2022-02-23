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Бегут из Украины? Что сейчас происходит под посольством РФ в Киеве (фото, видео)

Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 15:00
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Министерство иностранных дел России заявило о намерениях эвакуировать персонал вчера, 22 февраля
На месте находятся правоохранители / Коллаж "Сегодня"
На месте находятся правоохранители / Коллаж "Сегодня"

Из Украины уезжают дипломатические представительства РФ. Их посольство находится в Киеве. Сейчас к зданию приехала нацгвардия, чтобы обеспечить безопасность, если будут провокации.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что известно

Усилены меры безопасности, а по всему Воздухофлотскому проспекту находятся патрульные автомобили. Также на место приехала нацгвардия, чтобы обеспечить безопасность.

Дипломаты РФ бегут из Украины. Фото: сайт "Сегодня"
Дипломаты РФ бегут из Украины. Фото: сайт "Сегодня"

Последняя колона из 5 автомобилей выехала 15 минут назад. На посольстве РФ даже сняли государственный флаг, а возле здания люди установили могильные кресты на которых написано: "Российский оккупант".

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Дипломаты РФ бегут из Украины. Фото: сайт "Сегодня"
Дипломаты РФ бегут из Украины. Фото: сайт "Сегодня"

Дипломаты РФ бегут из Украины. Фото: сайт "Сегодня"
Дипломаты РФ бегут из Украины. Фото: сайт "Сегодня"

Дипломаты РФ бегут из Украины. Фото: сайт "Сегодня"
Дипломаты РФ бегут из Украины. Фото: сайт "Сегодня"

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Дипломаты РФ бегут из Украины

Российская Федерация начала эвакуацию сотрудниковвсех дипломатических представительств в Украине.

"Эвакуация персонала уже началась", – сказали в посольстве.

При этом неизвестно, сколько всего человек будет вывезено. 22 февраля Министерство иностранных дел России заявило о намерениях эвакуировать персонал российских загранучреждений в Украине.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", – отметили в министерстве.

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